عبير موسي تحذر قيس سعيد من الغنوشي الذي يعمل على ضرب استقلال البلاد

28/03/2022 |

♦️الغنوشي وزمرته أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وادخالها في حالة عدم شرعية

🔺️سننشر حالا قضية في ابطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لايقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها

🔺️نطالب الحاكم بأمره بالتحرك قبل 30 مارس 2022 ودعوة النواب من غير الخوانجية وائتلاف التكفير لامضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي و الموافقة على حل المجلس واصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة 

✅الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية او الجزائية سيزيدهم قوة وصلابة وسيعزل الحاكم بأمره ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس 
✅النواب الوطنيون لن يرفضوا دعوة قيس سعيد ان قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات

الوضع خطير .. اللهم اشهد أننا بلغنا