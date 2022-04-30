عبير موسي تجتمع بنور الدين الطبوبي

🔺️في إطار التحركات التي يقوم بها الحزب الدستوري الحر للدفاع عن الدولة الوطنية
🔺️واعتبارا للتاريخ النضالي المشترك بين الحزب الدستوري والاتحاد العام التونسي للشغل أثناء معارك التحرير الوطنية، اتصلت رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي بالأخ الأمين العام للإتحاد السيد نور الدين الطبوبي وتم استقبالها من طرفه بمقر المنظمة
🔺️تداول الطرفان في الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتردي وسبل التنسيق وتقريب المواقف لقطع الطريق أمام عودة حكم الإخوان وفي نفس الوقت منع السقوط في منظومة الحكم الفردي ووضع حد لتواصل تعطيل دواليب الدولة الذي نعيشه منذ تسعة أشهر دون أي بوادر انفراج للأزمة السياسية في ظل تعنت الحاكم بأمره وإصراره على المضي في تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي على حساب المصلحة العليا للوطن
🔺️حضر اللقاء ثلة من أعضاء الديوان السياسي للحزب وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد