عبير موسي تتعرض لا ستنزاف صحي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي أنّه تم صباح اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2024 إحضار الزميلة إلى المحكمة الإبتدائيّة بتونس بطلب من السيّد عميد قضاة التحقيق في إطار قضيّة « مكتب الضبط » إلاّ أنّه تم تركها بغرفة الإيقاف في حالة وقوف لمدّة تناهز ثلاث ساعات دون الإستجابة لطلب تمكينها من كرسي للجلوس نظرًا لحالتها الصحيّة المعلومة لدى الرأي العام والتي سبق إشعار السّيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس بها بموجب مكتوب رسمي مما تسبب في تعكّر وضعها الصحِي الذي تطلّب الإستنجاد بفريق طبي من الحماية المدنيّة حلّ بغرفة الإيقاف وعاين حالتها الصحيّة المترديّة وتبعًا لذلك تعذر إستنطاقها وتم تحرير محضر في الغرض وتأخير موعد سماعها ليوم 13 نوفمبر 2024
– وإذ تستنكر هيئة الدفاع هذا الإستنزاف الصحي الذي تتعرض له الزميلة رغم التوصيات الطبيّة الصادرة عن لجنة الأطباء المباشرة لحالتها بمستشفى القصاب
– فإنّها تجدّد مطالبتها للسّيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس وللسّيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس كل في إطار مرجع نظره بتفادي مثل هذه الوضعيّة مستقبلًا لما تشكّله من خطر جسيم على حياة الزميلة
تونس في 08 نوفمبر 2024
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