أعلن نافع العربيبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الجمعة 14 فيفري 2025، أنه تم نقل موكلته فعليًا إلى سجن النساء ببلي من ولاية نابل، دون أي إشعار مسبق لعائلتها أو هيئة دفاعها، ودون السماح لها بأخذ متعلقاتها الشخصية من ملابس أو أشياء خاصة. كما لم تقدم إدارة السجن أي توضيحات حول سبب اختيار سجن بلي تحديدًا لنقلها. وأضاف العريبي أن موسي نُقلت إلى المستشفى أمس الأحد دون أن تفصح إدارة السجن عن السبب، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية شهدت تدهورًا منذ آخر زيارة لها في سجن منوبة. وأكدت موسي لمنوبيها أنها تعرضت للسحل والتعنيف على يد السجانين خلال عملية النقل وهو ما أثار مخاوف بشأن ظروف احتجازها ومعاملتها داخل المؤسسة السجنية
عبير موسي تؤكد لنافع العريبي أن السجانين قاموا بسحلها و تعنيفها خلال نقلها
17/02/2025 |