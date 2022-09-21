عبير موسي تؤكد أن انتخابات 17 ديسمبر جريمة دولة وهيئة الانتخابات غير قانونية

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم الأربعاء، ان الدستوري الحر : لا يعترف بأن ما سيجري يوم 17 ديسمبر 2022 هو عملية انتخابية
ووصفت موسي الانتخابات التشريعية المرتقبة التي ينظمها قيس سعيد بأنها « جريمة دولة وانتهاك صارخ لسيادة الشعب التونسي واغتيال لحقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية » وفق تعبيرها
أما بالنسبة لهيئة الانتخابات فاعتبرت موسي أنها أصبحت « أشلاء هيئة »، بعد أن وقع تعيين أعضائها وفقا للمرسوم الصادر في افريل 2022، والذي وصفته لجنة البندقية بأنه المرسوم غير شرعي
وأضافت موسي : بدخول الدستور حيز التنفيذ، فإن الهيئة يجب ان تتكون من 9 اعضاء، وهي تتكون اليوم من 7 اعضاء وفيها حالتا شغور، وبالتالي فإن الهيئة غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية ولا يمكن ائتمانها على الانتخابات، وعليه فإن المصادقة على الرزنامة الانتخابية غير قانوني ووجب الطعن فيه