عبير موسي تؤكد أن انتخابات 17 ديسمبر جريمة دولة وهيئة الانتخابات غير قانونية

21/09/2022 |

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب صباح اليوم الأربعاء، ان الدستوري الحر : لا يعترف بأن ما سيجري يوم 17 ديسمبر 2022 هو عملية انتخابية

ووصفت موسي الانتخابات التشريعية المرتقبة التي  ينظمها قيس سعيد بأنها « جريمة دولة وانتهاك صارخ لسيادة الشعب التونسي واغتيال لحقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه بطريقة حرة ونزيهة عبر انتخابات تستجيب للمعايير الدولية » وفق تعبيرها

أما بالنسبة لهيئة الانتخابات فاعتبرت موسي أنها أصبحت « أشلاء هيئة »، بعد أن وقع تعيين أعضائها وفقا للمرسوم الصادر في افريل 2022، والذي وصفته لجنة البندقية بأنه المرسوم غير شرعي

وأضافت موسي : بدخول الدستور حيز التنفيذ، فإن الهيئة يجب ان تتكون من 9 اعضاء، وهي تتكون اليوم من 7 اعضاء وفيها حالتا شغور، وبالتالي فإن الهيئة غير قانونية وغير شرعية وغير دستورية ولا يمكن ائتمانها على الانتخابات، وعليه فإن المصادقة على الرزنامة الانتخابية غير قانوني ووجب الطعن فيه

 