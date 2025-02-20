عبير موسي، المحتجزة قسريا، تقرر وضع حد لإضراب الجوع الوحشي

تعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ تاريخ 03 أكتوبر2023 الرأي العام
أنّ الأستاذة عبير موسي قررت اليوم الخميس 20 فيفري 2025 وضع حد لإضراب الجوع الوحشي وبالتالي رفعه وذلك إستجابة لدعوة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب الدستوري الحرّ وتلبية لنداء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي قامت بزيارتها مساء أمس الأربعاء 19 فيفري 2025 عبر وفد من هيئتها المديرة وفرعها الجهوي بنابل الذي تعهد بمتابعة وضعها الحقوقي
وتثمن الزميلة الأستاذة عبير موسي التضحيات التي تكبدها مناضلو ومناضلات الحزب الذين دخلوا في إضراب جوع جماعي وإعتصام مفتوح بالمقر المركزي للحزب للمطالبة بالحريّة ووقف نزيف الظلم والقمع وخرق القوانين
كما تثمن أيضا النداءات المواطنية الصادرة عن عدد من مكونات المجتمع المدني والشخصيات الإعتبارية
هذا وتعلم هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي أنّها لن تدَّخر أي جهد للقيام بكافة الإجراءات والتحركات الضرورية من أجل أن تسترجع الزميلة حريتها وتستعيد حقوقها كاملة