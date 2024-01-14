عبير موسي، المحتجزة قسريا، تحيّي الشباب الذي اختار طريق النضال داخل الدستوري الحرّ لإنقاذ البلاد

رسالة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر
المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023
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الأكاديمية السياسية – دورة الطاهر الحداد
أخواتي إخوتي مدير وأعضاء المجلس العلمي للأكاديمية السياسية
بناتي أبنائي طلبة دورة الطاهر الحداد للسنة السياسية 2023/2024
تحية دستورية عطرة
شاءت الأقدار أن تنطلق السنة الدراسية الحالية في ظل احتجازي القسري الذي كان متوقعا ومنتظرا كرد فعلٍ على نجاح حزبنا في الصمود أمام محاولات إخراس صوته وإبعاده من الساحة السياسية والثبات في وجه حملات تشويه مواقفه والتعتيم على برامجه الهادفة وأنشطته المكثفة
أثمن حرص وإصرار قيادة الأكاديمية السياسية على تأمين السنة الدراسية في أحسن الظروف رغم العراقيل التي تواجهنا، وأحيي الشباب المستنير الذي اختار طريق النضال داخل الحزب الدستوري الحرّ لإنقاذ البلاد وأولى أهمية للتكوين السياسي الوطني والتسلح بالعلم والمعرفة
وأشكر الفريق الذي سيقدم المحاضرات ويُعد ورشات العمل التطبيقية
أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد لإنجاح هذه الدورة كسابقاتها وتعزيز صفوف الحزب بثلة من القيادات الشبابية الواعدة
إطمئنوا، أنا معكم بالقلب والعقل! وأتابع أشغالكم بكل اهتمام وسأبقى شامخة رغم كل المحن
عاش الحزب الدستوري الحرّ
عاش شباب الحزب الدستوري الحر
النضال مستمر
#سجل_يا_تاريخ