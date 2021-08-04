عبد الفتاح السيسي يدعم دعما مطلقا الإجراءات التاريخية التي اتخذها قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري السيّد سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة
وكان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر
كما أكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس
ومن جانبه، نقل السيد سامح شكري لرئيس الدولة عبارات احترام وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها
وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل