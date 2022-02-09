عبدالفتاح السيسي يعيّن المستشار القبطي بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

لأنه قبطي عزله إخوانجية مصر فولاية القضاء لديهم لا تكون إلا لمن كان منتسبا لنحلتهم، البارحة عين السيسي المستشار القبطي بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا مقدما في ذلك درسا في معنى المواطنة في دولة مدنية يحصل فيها المواطن على حقوقه ويؤدي واجباته بصفته مواطنا وليس منتسبا لدين أو طائفة أو نحلة
أهلك الله تتار العصر وهمّجه وجمّد الدماء في عروقهم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا للمستشار سعيد مرعي عمرو
وينفذ القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء 9 فيفري
القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تضمن تعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فيفري الجاري
ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات