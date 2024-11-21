عاجل: : مواقف عديد الدول من مذكرات الإعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

⬅️ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية : على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
⬅️وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا
⬅️رئيس الوزراء الكندي : كندا ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية
⬅️المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني : بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية
⬅️جوزبل بوريل: مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
⬅️رئيس وزراء أيرلندا: بلدنا يحترم دور المحكمة الجنائية الدولية ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها المهم أن يفعل ذلك الآن :على وجه السرعة
⬅️متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة
⬅️وزير الخارجية الهولندي: هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر
⬅️ وزير خارجية النرويج: الجنائية الدولية تقوم بدور حاسم في ضمان المساءلة عن الجرائم ولدي ثقة أنها ستمضي قدما
⬅️وزارة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا: حكومتنا ترحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
⬅️وزير الخارجية الأردني : قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن « تنفذ وتحترم » وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة
المصدر : وكالات