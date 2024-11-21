عاجل: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لكتائب القسام

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قبل قليل، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الحرب يوآف غالانت، بالإضافة إلى مذكرة اعقتال في بيان آخر للقائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس « محمد الضيف » واسمه الكامل إبراهيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وقالت المحكمة، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة « غير ضروري »، بسبب « وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب ». وأضافت المحكمة في بيان، أن ثمة « أسباب منطقية » تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة
وأوضحت أن جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و غيرها من الأفعال غير الإنسانية
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة الجنائية الدولية أيضاً إنها أصدرت مذكرة اعتقال ضد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف، يخضع للاعتقال الدولي
وقالت المحكمة إنها قررت « بالإجماع » إصدار مذكرة اعتقال ضده : بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل
وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين
أدان كل من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، ووصفا ذلك بـ: التصرف المعادي للسامية الذي يستهدف إسرائيل والخطأ الذي لا يُغتفر