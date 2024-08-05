وصلنا لستاج رمي الورود لصحافي خدم خدمتو وسأل رئيس الجمهورية
ما نلومش الصحافي ولا صحابو الي فرحانين بالإنجاز العظيم
كانت تنجم الأسئلة تكون أكثر دقة وتجبر المرشح المدعوم من الإدارة على الجواب
كان ينجم الصحافي يواصل في الأسئلة ويعطيه أسامي ويقلو علاش مراد الزغيدي مثلا في الحبس في عهدو السعيد
على كل… على الأقل عنا صحافي يتميز بالشجاعة
الواضح اليوم أنو مرة أخرى زاد ظهر بالكاشف الي قيس سعيد يدخل بعضو بسهولة وقت يتفاجأ بكلام ما حضرلوش إجابة من قبل
هو غير قادر على مواجهة أي كان في مناظرة علنية قدام الجمهور… ويخرج على الموضوع باللجوء إلى الحديث عن التاريخ
هذا يوري الي من الضروري الضغط من أجل تنظيم مناظرة بين المترشحين… خلينا نشوفوه شنوة ينجم يجاوب المرشح النظامي على حصيلتو التاريخية غير المسبوقة في الحكم
سامي بن سلامة