طباعة الكتاب المدرسي بالخارج وتحديدا بمطابع تركية

تعلن المنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي « تونس تنتج » انها علمت ان المركز الوطني البيداغوجي قد فتح طلب عروض دولي لطباعة الكتاب المدرسي بالخارج وتحديدا مطابع تركية وذلك بحجة البحث عن سعر اقل من الطباعة في تونس
وفي هذا الاطار تعلن منظمة « تونس تنتج » رفضها التام لطباعة الكتاب المدرسي في اي بلد اجنبي، لان هذا النوع من القرارات يضر بالمؤسسات التونسية التي تشغل اليد العاملة التونسية وتدفع الضرائب ما يعني الاضرار بالنسيج الصناعي الوطني في وقت تسعى فيه كل البلدان الي اتخاذ كل الاجراءات لدعم مؤسساتها الوطنية و في فترة مر ويمر فيها العالم بصعوبات غير مسبوقة
ان منظمة تونس تنتج تدعو السلط التونسية الي ايقاف نزيف استسهال اللجوء الي الخارج على حساب المؤسسات التونسية واتحاذ كل الاجراءات التي تدعم انتاجنا الوطني
المنظمة الوطنية تونس تنتج-