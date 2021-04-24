طارق الفتيتي يعتبر مراسلة الإخواني الغنوشي لوزير الدفاع باطلة

عبّر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، عن استغرابه من إمضاء كاتب عام البرلمان على مراسلة رئيس المجلس راشد الغنوشي إلى وزير الدفاع الوطني، طلب فيها الاستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص إصدار القضاء العسكري لبطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري
وجاء في تدوينة نشرها الفتيتي على حسابه الشخصي بموقع الفايسبوك مرفوقة بالمراسلة المسّربة : ما معنى أن نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وماهو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى المراسلة؟ ثالثا وهنا لبّ الموضوع؟
وسنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام ( عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة ! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس
وفيما يلي النص الكامل للتدوينة