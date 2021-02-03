طارق الفتيتي يؤكد أنه سيكون النائب رقم 109 في سحب الثقة من الإخواني الغنوشي

قال النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، ضيف برنامج « بوليتكا » في إذاعة جوهرة.ف.م ، اليوم الأربعاء، إنه وفي حال بلغ عدد الامضاءات في لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الإخواني راشد الغنوشي 108 إمضاءات، فإن سيضيف اسمه للقائمة ليكون إمضاؤه هو رقم 109، وهو العدد اللازم لتقديم اللائحة رسميا
وأكد الفتيتي أنه يحاول الاضطلاع بدوره في تسيير جلسات مجلس النواب مع الحفاظ على نفس المسافة من كافة النواب، وتطبيق النظام الداخلي للمجلس، لافتا إلى أن منصبه يضعه أيضا أمام إحراج حينما يتجاوز النواب حدودهم خلال مداخلاتهم، والحال أنه يرفض في المقابل قطع الكلمة عنهم حتى لا تكون سابقة في تاريخ المجلس
واعتبر الفتيتي في سياق متصل، أن حل البرلمان لن يكون المخرج المناسب للأزمة السياسية في البلاد في ظل النظام الانتخابي الحالي الذي سيعيد تشكيل مشهد برلماني مشابه من جديد