طائرة تابعة لجيش الطيران التونسي تُجْلِي 23 مواطنا تونسيا عالقين بتايلاندا منذ منتصف مارس

حطّت مساء اليوم، الجمعة 22 ماي 2020، بمطار العاصمة التايلاندية بانكوك، طائرة تابعة لجيش الطيران التونسي، لإجلاء 23 مواطنا تونسيا عالقين بتايلاندا منذ منتصف شهر مارس الماضي. وستتجه الطائرة في طريق عودتها إلى الفيتنام وبعدها للهند لإجلاء عدد آخر من المواطنين العالقين هناك
وهذه هي الرحلة الثانية بعد رحلة أولى تمّ على متنها إجلاء 45 مواطنا تونسيا كانوا عالقين بكل من ماليزيا وإندونيسيا بتاريخ 15 ماي الجاري، وهي تندرج في إطار التحركات التي قامت بها سفارة تونس بجاكرتا لتأمين عودة أغلب المواطنين التونسيين العالقين ببلدان الإعتماد بسبب جائحة كورونا
وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة العسكرية التونسية قد حملت على متنها عددا من الطلبة التايلانديين المقيمين بتونس والذين تم إجلاؤهم إلى بلادهم في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين تونس وتايلاند
وزارة الشؤون الخارجية التونسية