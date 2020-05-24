ضاحي خلفان يحذر من خطر الإخواني الداعشي أردوغان على مصر ودول شمال إفريقيا

دعا الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي إلى إقامة « دويلة » لجماعة الإخوان المسلمين في « جزيرة تركية »، محذرا من « خطر » التدخل التركي في ليبيا على الليبيين وعلى مصر
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال خلفان: « أقترح إنشاء دويلة الإخوان في جزيرة من جزر تركيا وترحيل محبي (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان إليها »، مضيفا أن الإخوان « ينتمون إلى العرب ويفتخرون » بأردوغان وبالمرشد الإيراني علي خامنئي
ووصف خلفان الإخوان المسلمين بأنها « أفسد جماعة أخرجت للناس »، وقال: « إذا استحكم الإخوان في حكم ديرة يحل عليها في الزمان خراب »، معتبرا أن : الإخوان تنظيم مافيا، والجماعة الإخوانية ليس لها من الإسلام إلا الكلام أما الأفعال فالعياذ بالله
وأضاف أن « الإخوان في اليمن عرقلوا ولا زالوا مهمة التحالف في القضاء على الحوثي من أجل إطالة الحرب، فهم تجار لمن دفع، واستمرار الحرب لهم أنفع ». وتابع بالقول إن : الإخوان في ليبيا يعيشون على المدفوع بالريالات، ولهم في استمرار الحرب من المتاجرة بالوطن غايات
ورأى خلفان أن « الحل الذي يفترض أن ينصح به كل من يتألم لما يحدث في ليبيا أن يغادر أردوغان ودواعشه ويناقش الليبيون قضيتهم بواسطة مصالحة عربية بعيدة عن أقزام المنطقة ». وقال: من الخليج العربي إلى أحرار ليبيا… أوجعوا الأتراك والدواعش فإنهم أصحاب غاية سوداء بحق أهلنا في ليبيا
واعتبر خلفان أن تركيا في ظل حكم أردوغان « تعمل جاهدة على الإخلال بالأمن العام » في الدول العربية. وقال إن « الخليفة العثماني يصر على إسقاط الانظمة العربية فهو جوكر اللعبة في ثورات الربيع العبري »، في إشارة إلى : الربيع العربي ».
وقال خلفان: « إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الافريقي في قمة الخطر ». وأضاف : أردوغان حلقة من حلقات المخطط الفاشل الذي كان معدا بحيث يكون تقسيم مصر الجائزة الكبرى »، واصفا أردوغان بأنه : زعيم داعش في المنطقة ».