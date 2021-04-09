صُور تُرْعِبُ الغنوشي : الرئيس السيسي يستقبل الرئيس قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قاهر الإخوان، يستقبل نظيره التونسى قيس سعيد بمطار القاهرة الدولى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة الدولي، نظيره التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفًا عزيزًا علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية، من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري