صواريخ و ألغام من الداخل والخارج مصوّبة نحو تونس

لسنا في الجحيم، ولسنا في الجنة… لسنا بعدُ في هذا البلد أو ذاك البلد – مع احترامنا لجميع الشعوب – الذي يرزح تحت العبودية والاستغلال أو الوصاية والاستعمار المباشر أو الحرب العبثية والاقتتال الداخلي كما يحصل اليوم في أوكرانيا وفي دول أخرى شقيقة وصديقة، نحن في وضع البلد الذي تتربّص به المخاطر من كل الجهات لكنّه يُمسك إلى حد الآن بمصيره، وبوصلته واضحة، ويكفي شيء من اليقظة وبعض من المسؤولية لتنقية المناخ السياسي والوصول بذلك إلى حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وقطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر والمتربّصين بالبلاد سواء من داخلها أو خارجها
وفي تقديرنا، لقد كانت التجربة التونسية وما تزال بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة، التجربة الأجدر والأقدر في المنطقة على النجاح غير أن أداء حكام تونس الجدد ومعارضيهم وطبيعة الثقافة الديمقراطية السائدة في المجتمع حالت دون ذلك وبتنا على وشك السقوط الأخير، وإذا لم يجنح المخلصون والعاقلون في هذا الوطن للإنقاذ بأقصى السرعة فإن الأزمة الجاثمة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية الخانقة، ستجعل المواطنين يلوذون إلى العصيان والتمرّد كما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن أسوأ وأخطر ما يهدّد بلادنا، هو ما يأتيه في حقّها بعض أبنائها «الضّالين» بدرجة أولى، وفي درجة ثانية بعض ذوي القربى وبعض : الأصدقاء
لقد كان من المفروض أن تمثل انتخابات 2019 بشقيها الرئاسي والتشريعي محطة مفصلية في التجربة التونسية ننتقل بموجبها من «المِؤقت» ومن النفاق والتوافق المغشوش إلى تركيز مؤسسات الدولة وهيئاتها القارة وبالتالي تحصين الديمقراطية والقانون والشروع في تحقيق تطلعات التونسيين إلى الحرية والكرامة بكل أبعادها
نوايا سيئة
المؤسف، أن هذه الانتخابات كما قال البعض منذ لحظة صدور نتائجها وكما أيّدت ذلك محكمة المحاسبات في ما بعد، لم تكن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، ولئن كنّا لا نريد استحضار مقولة «كما تكونوا يولّى عليكم»، فإن ما بات جليا وثابتا اليوم هو أن شعبنا، أو بالأحرى ناخبينا أساؤوا الاختيار، وهي من المفارقات، فهي ليست المرة الأولى التي يقول فيها كثيرون أنهم نادمون وثمة حتى من ذهب إلى حد لعنة إصبعه وتحدث عن قطعه بعد 2011 وبعد 2014
إن التطورات الأخيرة في المشهدية التونسية، فتحت شهية «أطراف» في الداخل والخارج للتطاول على بلادنا، ولم تكن هذه الأطراف يوما مجهولة، وسبق ذكرها والتأشير لما تقوم به من استهداف وعبث وتدمير ممنهج من أجل حسابات وأجندات خاصة، وما كان لهذه الأطراف أن تحقق بعضا من أهدافها لو توفّرت الإرادة والجرأة على الانتصار للوطن وللمشروع الوطني الذي يبني تونس الجديدة بسواعد المخلصين لرايتها
اليوم، أصبحت الإدارة الأمريكية على سبيل المثال، تتحدث عن تونس وكأنها تتحدث عن محميات أو مقاطعات أخرى لن نذكرها احتراما لشعوبها، لكنها كيانات تحت نير الاحتلال أو الحرب الداخلية وهي فاقدة للأهلية لتقرير مصيرها إن جاز القول، والحال أن تونس دولة مستقلة ولها شعب يحميها
تصوروا أن الخارجية الأمريكية منشغلة وبعمق إزاء قرار رئيس الجمهوية قيس سعيد أحادي الجانب بحلّ البرلمان وإزاء ما يتم تداوله من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب فيه، وتقصد النواب الذين عقدوا جلسة افتراضية الأسبوع الماضي رغم إقدام ساكن قرطاج على حل هذا البرلمان
اللافت و«الخبيث» الذي لم يستوعبه على ما يبدو المنتشون بالموقف الأمريكي وحتى لفيف من الغاضبين منه، أن الأمريكان يريدون إصلاحا سياسيا شفافا يشمل الجميع من أجل عودة سريعة إلى الحكم الدستوري وبرلمان ومن شأن ذلك أيضا أن يؤمّن دعما مستمرا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش، هكذا جاء فصل الخطاب في بيان الخارجية الأمريكية الذي نشرته السفارة الأمريكية ببلادنا
بعبارة أخرى، لقد طوت أمريكا – والغرب بشكل عام – صفحة البرلمان الحالي، والمجال الآن للابتزاز لرسم مربع تحرك حكام تونس الجدد كما حصل ويحصل منذ 2011 بالخصوص و«الطعم» هو وصفة صندوق النقد الدولي و«إصلاحاته» الموجعة
وصفات جاهزة
حتى الأمم المتحدة التي تقف عاجزة أمام فضيحة القرن الـ21 والحرب القائمة بين روسيا والحلف الأطسي على الأرض الأوكرانية منذ أكثر من شهر، أصبح لها ما تقوله بشأن «الأزمة» التونسية حيث عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان وطالب جميع الأطراف بالإحجام عن أي أفعال تؤدي لمزيد من التوتر السياسي
في غضون ذلك أيضا، «يجرؤ» من هبّ ودبّ على تقديم الموعظة والنصح ونتباهى للأسف بذلك لدرجة أصبحت فيها توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرجعا هاما للإصلاحات ولمراجعة قانون المنافسة في بلادنا وفق رئاسة الحكومة وهاهي رئيسة لجنة البندقية تقترح على رئاسة الجمهورية وضع خبراتها لدعم تنفيذ الإصلاحات وتتناقش معها حول كيفية العودة للنظام الدستوري
إن دولة تعصف بها أزمة داخلية معقّدة ومركّبة وجبهتها الداخلية مهتزة كما سبق أن كتبنا وحذّرنا، تصبح بالضرورة لقمة سائغة، إذا استمر فيها النزيف وغابت عنها الرؤية الثاقبة والحلّ الإبداعي الوطني فهي بذلك تفرّط في استقلال قرارها وستخسر بالضرورة سيادتها وتفقد حقها في تقرير مصيرها
إن حديث رئيس الجمهورية اليوم عن «المضي قدما في تطهير البلاد وبناء جمهورية جديدة» يجب أن لا ينحرف إلى ذلك الحق الذي يراد به الباطل، فالتطهير سلاح جُرّب وخاب وبان بالكاشف في دول المعسكر الشرقي السابق وفي دول شقيقة أيضا أن التطهير والاجتثاث تحول إلى جريمة وإلى تعبيرة فاشية، وحتى في تونس طُرحت فكرة «العزل السياسي» وتم تجاوزها بعد 2011
إن الخشية اليوم هو من ظهور استقطابات وصراعات ثنائية لا مصلحة للشعب فيها ولن تنفع أحدا
إن تونس تحتاج اليوم إلى مقاربة تكون بالفعل غير تقليدية، تقوم على الوضوح وتحميل وتحمّل المسؤولية، والإقدام على حلول في مستوى اللحظة التاريخية، توقف النزيف بإجراءات مؤلمة لكن الجميع يشترك في تصوّرها ويتقاسم ألمها وتضحياتها، وطبيعي هنا أنّ من كان سببا في الأزمة يعسر أن يكون جزء من حلها، ليس بمنطق التعسف والإقصاء وإنما من باب المسؤولية والمنطق الديمقراطي الذي ما نزال للأسف بعيدين عنه، أو ثمة بالفعل من يعمل من أجل تكريس ذلك وديمومته في غفلة منا وفي غياب أو هشاشة يقظتن
بقلم: مراد علالة