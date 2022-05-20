صندوق النقد الدولي يشترط على تونس شرْط العازِب على الهجّالة

المتحدث بإسم الصندوق جييري رايس: المحادثات متواصلة مع تونس لكن من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ إصلاحات دون انتظار عقد اتفاق مع الصندوق
اعلن المتحدث بإسم صندوق النقد الدولي جييري رايس، خلال ندوة صحفية انتظت عن بعد.، عن تواصل المحادثات بين الصندوق و السلطات التونسيّة، و: اعتبارا للوضعيّة الاقتصاديّة الكارثية فإنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات أو إبرام برنامج تعاون مع الصندوق
وأطلق الصندوق منذ بداية سنة 2022 محادثات تقنية مع تونس « ستتواصل إن على المستوى التقني أو على مستوى ضمان تطوير القدرات »، بحسب ما تقدم به رايس
وشملت المحادثات، أيضا، انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني، الذّي يطرح تحديّات هامّة على بلدان العالم بما في ذلك تونس في الوقت، الذّي بدأت فيه بالتعافي من الجائحة الصحيّة المتعلّقة بانتشار كوفيد-19
وأفاد صندوق النقد الدولي في نهاية هذه المهمّة، أنّه يعتبر أنّ التقليص عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل وتحكم حازم في كتلة الاجور واستهداف أفضل للفئات المستحقّة للدعم وإصلاح معمّق للمؤسّسات العمومية، أساسي لامتصاص عدم التوازن على مستوى الاقتصاد الكلّي فضلا عن تحسين نجاعة المؤسسات العمومية واسترجاع تنافسية الاقتصاد التونسي
واعتبر الهيكل المالي الدولي أن اتخاذ بادرة تستهدف دعم التنافس ومناخ الأعمال يعد، كذلك، أساسي بهدف تحرير فرص النمو للبلاد واحداث مواطن الشغل، وفق ما أضافه الهيكل المالي الدولي في بلاغ أصدره منذ 30 مارس 2022