صندوق النقد الدولي يؤكد أن التواصل مع تونس مستمر

🔴قال صندوق النقد الدولي إن التواصل مع تونس مستمر بشأن حزمة الإنقاذ المقدرة بنحو 9ر1 مليار دولار حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيد برفض أي اتفاق ينطوي على خفض الإنفاق
🔴ونقلت وكالة بلومبرج عن متحدثة باسم الصندوق اليوم في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئله ، قولها إن الحكومة التونسية أحرزت: تقدما مبدأيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي
🔴 وإنه سيتم تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي : بالتشاور مع السلطات التونسية، بمجرد وضع متطلبات البرنامج في مكانها الصحيح
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المصدر | وكالة الأنباء الألمانية