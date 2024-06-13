صفاقس : وفاة عون أمن وإفريقي من دول جنوب الصحراء إثر مداهمة أمنية لأحد العمارات

سجل مساء اليوم الأربعاء، قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وفاة عون أمن وأحد الأفارقة من دول جنوب الصحراء
وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، والناطق الرسمي بها، هشام بن عياد، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه « على إثر مداهمة أمنية جرت مساء اليوم، لأحد العمارات وسط مدينة صفاقس، تأوي مجموعة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء، نتج عنها سقوط نفر إفريقي من جنوب الصحراء من أعلى سطح العمارة ووفاته على عين المكان، كما تبين سقوط عون أمن من أعلى سطح العمارة أثناء مطاردته لبعض الأنفار من الأفارقة، وتوفي لاحقا حال وصوله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، متأثرا بإصابته البليغة
وأضاف، المصدر القضائي، أنه « بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض للتعرف على أسباب وملابسات الوقائع المذكورة
من جهته ذكر، المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، أن « الإفريقي من دول جنوب الصحراء، قد حل بقسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وهو متوفى، أما رجل الأمن فقد لفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله إلى قسم الإستعجالي، بسبب حالته الحرجة جدا
وأضاف ذات المصدر، أنه « تجرى حاليا بقسم الطب الشرعي، عملية تشريح جثة الهالكين، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة