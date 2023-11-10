صدور بطاقة ايداع بالسجن ضد الوزير الاسبق عبد الرحيم الزواري

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال والوزير الاسبق عبد الرحيم الزواري الذي تم ايقافة قبل 3 ايام
وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية، محمد زيتونة لوكالة (وات) انه تم توجيه تهم الى الزواري تتعلق بإرشاء موظف عمومي و استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفه قصد استخلاص فائدة خاصة لنفسه قصد الاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك
وحسب مساعد وكيل الجمهورية تم ايقاف الزواري، بناء على شكوى مقدمة من جمعية مدنية اعلمت فيها بوجود شبهة فساد في صفقة عمومية تعود الى الفترة 2019-2020
وقال زيتونة الثلاثاء الماضي إنه تم ايقاف الزواري (79 سنة) وفق منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية
وسبق للزواري ان مثل امام القضاء العام الماضي في قضية تتعلق بفترة توليه لوزارة النقل قبل سنة 2011