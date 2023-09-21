صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق الإخواني منذر الونيسي

أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة، الإخواني منذر الونيسي، دون استنطاقه، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع فوزي جاب الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
وأوضح المصدر أن حاكم التحقيق قرّر تأخير استنطاق الونسيي إلى بداية الأسبوع المقبل (الثلاثاء 26 سبتمبر مبدئيا)، في انتظار عودة حاكم التحقيق المتعهد بالملف من إجازته المرضية، وذلك لتحديد موعد رسمي للاستنطاق
كما أشار عضو هيئة الدفاع إلى أن قرار بطاقة الإيداع في حق الونيسي، يأتي بعد انتهاء آجال الاحتفاظ المحددة ب 15 يوما (5 أيام تم تجديدها مرتين)، وإحالة الملف إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي أذنت بالإحالة على قاضي التحقيق
وكانت السلطات الأمنية قامت بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي، مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023