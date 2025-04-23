صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب لانه كان لسان حق صارم

نحن نعرف لماذا أودعتم أحمد صواب السجن. ليس طبعا لانه قال تلك العبارة التي كلنا نقول مثلها يوميا وقال الرئيس سعيّد أكثر منها. فما وزن السكين أمام الصواريخ على منصاتها والكيمياوي وغيره من العبارات والأسلحة المجازية التي استعملت في الخطاب السياسي التونسي؟
أودعتموه السجن لانه كان لسان حق صارم في قضية لم تعرفوا كيف تخفون علاتها وفوضى إجراءاتها وضعف أدلتها
ولانه وهذا ما تكرهونه أكثر، أعلم وأذكى وأخف روحا وحر وشجاع. وله إرث عائلي في الوطنية والشجاعة
وأنتم تحبون الجهل وثقل الظلّ والعبودية والجبن
إنه نموذج لما تكرهون
هو الان حرّ طليق في سجنه أو خارج سجنه أمّا أنتم فسجناء آثامكم وعقدكم
خذوا الان هذا البيت « الارهابي » لأبي القاسم الشابي
حذار فتحت الرماد اللهيب
ومن يزرع الشوك يجني الجراح
يمكن لكم إلقاء القبض عليه أيضا فقبره معروف
محسن مرزوق