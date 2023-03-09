صدور المرسوم المتعلق بحلّ المجالس البلدية المنتخبة بالرائد الرسمي

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ اليوم الخميس 9 مارس 2023 المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية المنتخبة
وينص الفصل الأول منه على أن يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة
كما نص الفصل الثاني على أن يتعهد المكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وعلى أن تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وفق الفصل الثالث منه
يُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس الاربعاء، خُصص للنظر في عدد من المراسيم ومشاريع النصوص، تتعلق بالخصوص بحل جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية وفق، ما ذكره رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه على هذا المجلس
وتتعلّق مشاريع المراسيم والأوامر كذلك، بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد للانعقاد، إلى جانب النظر في مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لاعضاء المجالس البلدية وبانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.