صدور الأحكام في ملف التسفير

قرّرت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس إصدار الأحكام السجنيّة التالية في قضيّة التسفير و هذه تفاصيلها
– علي العريض 34 سنة
– نور الدين قندوز 36 سنة
– هشام السعدي 36 سنة
– لطفي الهمامي 28 سنة
– عبد الكريم العبيدي 26 سنة
– فتحي البلدي 26 سنة
– سيف الدين الرايس 24 سنة
– سامي الشعار 18 سنة
كما قررت المحكمة إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب خصصت جلسة يوم الجمعة 2 ماي 2025 « لاعذار المتهمين » وسماع طلباتهم قبل أن تقرّر حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي والانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التو نسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية والتبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية