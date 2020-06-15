شَرْطْْ الدكتورة ألفة يوسف على إلياس وِلْدْ الفخفاخ

بعد تفكير ملي، ومراجعة للذات قررت أن أتبرع للحكومة بكل ما أملكه أنا وعائلتي الصغيرة والموسعة، وسأقنع أصدقائي وصديقاتي بأن يتبرعوا ويتبرعن بكل ما لديهم ولديهن للسيد الياس الفخفاخ
لي شرط بسيط فقط، أن يفسر لنا السيد رئيس الحكومة الموقر علنا من سرق أموالنا المودعة في الخزينة في 2011 ومن سرق الهبات الأجنبية المتنوعة ومن سرق التبرعات التي قدمها الشعب التونسي من ماله الخاص ومن وافق على التعويضات للخوانجية نقدا وشغلا…وطبعا بعد تحديد هؤلاء تقوم بمحاسبتهم هيئة قضائية مستقلة من غير قضاء البحيري
( فهل يستجيب السيد الفخفاخ لهذا الدِّيلْ (التحدي
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شرط ألفة على الياس
الدكتورة ألفة يوسف