شيماء عيسى تمثل أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس

شيماء عيسى تمثل غدا أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس
تعلم هيئة الدّفاع عن النّاشطة السّياسيّة شيماء عيسى أنّها تمثل غدا الخميس 4 جويلية 2024 أمام الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة بتونس، على خلفيّة تعبيرها عن آرائها و مواقفها السّياسيّة في تصريحات إذاعيّة وجّهت لها على إثرها تهم خطيرة، كإرتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر و إتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة و ترويج و نشر أخبار و إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام و الدّفاع الوطني، طبق الفصول 81 من مجلّة المرافعات و العقوبات العسكريّة و 67 من المجلّة الجزائيّة و 24 من المرسوم 54
و تذكّر الهيئة أنّ الدّائرة الجنائيّة بمحكمة الإستئناف العسكريّة، أصدرت بتاريخ 2 ماي 2024 قرارا غيابيّا يقضي في حقّها بسنة سجن مع النّفاذ، دون توجيه أي إستدعاء رسمي لها، أو إعلام محامييها. علما أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس، كانت قد أصدرت حكما يقضي بسجنها سنة مع تأجيل التّنفيذ
و تدعو هيئة الدّفاع الزّملاء المحامين الذين طالما انتصروا للدّفاع عن الحقوق والحرّيات للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة شيماء عيسى في هذه المحاكمة العسكريّة، و مواصلة نضالهم في هذه المحاكمات السياسيّة التي تستهدف الحرّيات العامّة و في مقدّمتها حريّة التّعبير
عن هيئة الدّفاع