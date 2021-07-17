شهرزاد عكاشة لفطومة المسدي و عصابة 25 جويلية : تمويلكم منين يا عزيّزة ؟؟؟

ها فطومة و عصابة 25 جويلية مانيش وطنية بمفهومكم ، أما خالقني ربي نقمة للي لاعبينها وطنيين و هوما ماريونات
قتلك سأقود تحرك ….. لأترشح للبرلمان .. علاش تحب تخدم بيهم االي بش تخرجهم ؟؟؟ فطومة تمويلكم منين يا عزيّزة ؟؟؟ وينهم امضاءات ملف التسفير ؟؟ و الا صارت بيعة و شرية ؟؟؟ نقول و الا ما نقولش حبيبة ألبي فطومة
تي احمد ربي عملنا فيها مصدقينك كي قلت حسابك تقرصن
بنت اختي من غير ما تحاول تجاوبني اجابة حولة بش ما تسرّعش في عملية الفرشة ليك و للي معاك و وراك .. راني مختصة (سبيسياليست) فرشة .. نحبك فايقة بنت أختي 😁
اه حقه ما نوصيكش على الايكرون انت و تشتوشي لا تكحالوا بالشمس .. لا محالة مادام انت وياه في التحرك تهنينا عليه فاشل 🙃
بيزوات 😘
شهرزاد عكاشة