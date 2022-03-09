شهرزاد عكاشة ترى أن الاستشارة هي أكبر فخّ نصبه قيس سعد لنفسه

نشرت البارحة الإعلامية شهرزاد عكاشة التدوينة أسفله مرفوقة بالصورة أعلاه على حسابها الرسمي بالفايسبوك تعليقا على الإستشارة الإلكترونية التي ينظمها قيس سعيد
ياخي ما في بالوش اللي عندو مصالح مراقبة اقتصادية هادد على الداخلية في الليل ؟؟؟
بجدو مصدق اللي نحن مصدقين ان اللي صاير من الاحتكار ووو ؟ بجدو ماشي في بالو اللي نحن مش عارفين توجه حكومته في رفع الدعم و ان ميزانية حكومته فاشلة و « حفاظا على المالية العمومية » نقصوا في التزويد ؟؟
مصالح المراقبة الاقتصادية اش قاعدة تعمل و علاش تخلص من المال العام اذا ماشي للمعالحة الامنية ؟؟؟ هذا اسمه سوء تصرف و هذي وحدها كفيلة بش تورينا عقلية الرجل القمعية و في نفس الوقت محدودية التفكير و العجز عن معالحة المسائل في اطاراتها الطبيعية
كل يوم يزيد يظهّرلنا حقيقته .. و مع ذلك البوز اللي يعمل فيه و اللي هو في الحقيقة لن يؤتى أكله لأنه استغباء، تبقى الاستشارة اكبر فخ نصبه لنفسه و عرّى بيه شعبيته المهترئة … القصاص جاب اصوات اكثر من المشاركين في استشارته
#دولة_صعلوكة_و_مجرمة
#يسقط_حكم_الفرد