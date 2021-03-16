شميمة بيغوم المعروفة ب « عروس داعش » تتحرّر من نقابها و حجابها

بالتزامن مع مساعي محاميها الرامية إلى إعادة جنسيتها البريطانية، بغية تسهيل عودتها إلى بريطانيا، من سوريا التي قصدتها قبل سنوات من أجل الالتحاق بدولة داعش الإرهابية، عادت الشابة التي لقبت بـ »عروس داعش » إلى الواجهة ثانية
نشرت وسائل إعلام بريطانية صورا لشميمة بيغوم المعروفة إعلاميا بعروس « داعش » الإرهابي ، تظهر فيها حاسرة الرأس وبملابس غربية خارج مخيم روج شمال شرقي سوريا
وظهرت الشابة التي بلغت الـ21 من عمرها في إطلالة وصفتها صحيفة « الغارديان » البريطانية بأنها « انفصال عن الماضي الداعشي »، مشيرة إلى أن بيغوم رفضت التصريح بإيعاز من ممثليها القانونيين في بريطانيا، في حين وافقت فقط على نشر صورها
بشعرها الأملس وملابسها الغربية، لم تعد بيغوم تلك المراهقة التي فرت مع فتاتين من عائلتها، وارتدت النقاب لتلتحق بما يسمى « عرائس داعش » إثر هروبها من مدرستها بيثنال غرين للزواج من أحد عناصر التنظيم، الذي قضى لاحقا
فقد بدت الشابة بحلة عصرية ترتدي نظارة شمسية وقميصًا مخططًا وشعرها إلى الريح يتدلى على رقبتها العارية، حتى إنها على عكس مقابلات سابقة، صافحت مراسل التلغراف، لكنها رفضت إجراء مقابلة معها، تماشيا مع نصائح قانونية من محاميها
وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015 وانضمت لتنظيم « داعش » الإرهابي في سوريا، وتزوجت من الجهادي الهولندي ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علما أنه تم سحب الجنسية منها لـ : دواع أمنية
وولدت شميمة في بريطانيا وهي من أصل بنغالي، وكانت في الـ15 من عمرها عام 2015 عندما سافرت إلى سوريا عبر تركيا لتصل إلى الرقة، حيث تزوجت هناك من ريدجيك
وقد عثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في فيفري 2019 وتوفي الطفل الذي ولدته لاحقا جراء إصابته بالتهاب رئوي
وتقول وسائل إعلام بريطانية إن شميمة فقدت سابقا طفلين آخرين خلال وجودها مع التنظيم
وفي وقت سابق من 2019 ذكرت صحيفة « تلغراف » البريطانية أن شميمة كانت عنصرا متشددا في « شرطة الأخلاق » التابعة للتنظيمالإرهابي ، وكانت تعمل على تجنيد الفتيات الأصغر سنا
وسمح لها بحمل بندقية حربية وعرف عنها أنها « شرطية قاسية » لأنها كانت متشددة في فرض قوانين التنظيم على النساء
وقالت الصحيفة في تقريرها الجديد بعد لقائها شميمة : بملابسها الغربية لا تبدو بيغوم مثل المراهقة التي ترتدي النقاب، وباتت أكثر ملاءمة لرحلة تسوق في شارع أكسفورد اللندني بدلا من العيش في معسكر للجهاديين