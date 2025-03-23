شركة صينية ستشتري مصنع اسمنت في تونس بـ100 مليون دولار

صرح سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس « وان لي » ، بأن إحدى الشركات الصينية المختصة في مجال الإسمنت، تعتزم خلال الأسبوع القادم، شراء مصنع إسمنت في تونس، بقيمة تقدر بأكثر من مائة مليون دولار
واعتبر السفير الصيني، خلال حوار أجراه أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المبلغ الهام سيكون الأكبر على مستوى الاستثمار الصيني المباشر في تونس خلال هذه السنوات، وفق تقديره
وتابع قائلا، « لدينا ثقة في أن هذه الشركة الصينية المتطورة ستقوم بتجديد المعدات الخاصة بالمصنع وستجلب تقنيات حديثة، و لن تكون لها تأثيرات سلبية على البيئة' »، مؤكدا أن الشركة سترفع من مردودية ونجاعة الإنتاج بهذا المصنع، الذي قال إنه يوجد في مكان قريب من العاصمة
كما أفاد الديبلوماسي الصيني، بأن هناك المزيد من الشركات الصينية التي تنوي الاستثمار في تونس، وأن بلاده تشجع على ذلك، رغم أن معرفة الشركات الصينية بقوانين السوق التونسية « محدودة جدا »، على حد قوله