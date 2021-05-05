شركة « شال » تقرّر مغادرة تونس

تقدّمت شركة « رويال داتش شال » أمس، الثلاثاء، بصفة رسميّة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لإعلامها بقرار مغادرة تونس في جوان 2022 وهو تاريخ انتهاء رخصة استغلال حقل ميسكار( في ولاية قابس) وتعود اللزمة إلى الحكومة التونسية، وفق ما أكده مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة، رشيد بن دالي
وأفاد بن دالي، في تصريح لــ »وكالة تونس إفريقيا للأنباء » الأربعاء. أن « شال » قدّمت، أيضا، للوزارة، طلب التخلّي عن لزمة صدر بعل في ولاية صفاقس في الموعد نفسه (جوان 2022) وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في سنة 2035
وأشار، إلى أن محطّات توزيع البترول « فيفو » التابعة للشركة العالمية « شل » ستظل تنشط في تونس
وتنشط شركة « شال » بتونس منذ قرابة 90 سنة ومن خلال امتلاكها لمجموعة “بي جي” في سنة 2016 ، أصبحت شال المالكة لإنتاج حقول الغاز البحرية ومصنع لاستخراج غاز البترول المسال وخطوط أنابيب محطة التخزين والتصدير