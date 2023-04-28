شرطة قيس سعيد تغلق جناح « دار الكتاب » بمعرض الكتاب

إغلاق جناح « دار الكتاب » بقوّة الشرطة ومصادرة الرواية الجديدة لكمال الرياحي بدعوى أنّه يمسّ من الأمن العام
أوّلا تضامني المطلق مع الكاتب ومع الصديق الحبيب الزغبي صاحب دار النشر
وثانيا أستنكر هذا الفعل المشين تحت رئاسة زهية جويرو وكيف سمحت به وهي نفسها كاتبة؟ أو ربّما المسألة تتجاوزها؟
وثالثا ينبغي على كلّ الكتّاب الوقوف صفّا واحدا ضدّ محاكم التفتيش هذه، مهما كان صاحب الكتاب، سواء اتّفقت أو اختلفت معه، لأنّه هو الثور الأبيض الذي أكلوه اليوم، وأنت من سيأكلونك غدا
تحية تقدير واكبار لدور النشر التي اغلقت اجنحتها حتى هي تضامنا مع دار الكتاب