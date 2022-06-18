شخصيات وطنية تعلن عن تكوين لجنة مدنية للدفاع عن استقلالية القضاء

أمام ما آل إليه الوضع الراهن في بلادنا من تهديدات لاستقلال القضاء نتيجة التراجعات عن مبدأ الفصل بين السلط وعن ضمانات استقلالية السلطة القضائية وما تمثله من مخاطر على حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة
واعتبارا إلى ان هذا المسار المحفوف بالانزلاقات الدستورية التي انطلقت بتعليق دستور البلاد بما فيه بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية وضمانات استقلاليتها
و على إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء المنتخب واستبداله بمجلس مؤقت معيّن في فيفري 2022 وما يشكله ذلك من نيل من ضمانات استقلالية القضاء وتهديدٍ للمسار المهني للقضاة
وبعد إصدار رئيس الجمهورية في 1 جوان 2022 أمرًا يتعلّق بإعفاء 57 قاضٍ دون أيّ احترام للحقوق الدستورية الدنيا للقضاة المعنيين وخاصة حق التقاضي، حق الدفاع وقرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد وفي تعسّف على من أبدى منهم ومنهنّ تمسكه بمبادئ الاستقلالية والحياد ورفضهم توظيف القضاء في الصراع السياسي، وهو ما يمكن اعتباره قرارات ترمي إلى ترويع وترهيب جميع القضاة لترويضهم وإخضاعهم لمشيئة السلطة التنفيذية
إن الناشطات والناشطين الحقوقيين المنخرطين في المجتمع المدني والقوى الحية والمؤمنة بمبادئ دولة القانون، المجتمعين يوم 17 جوان 2022، وبعد التداول يعلنون عن تكوين لجنة مدنية بهدف
– الدفاع عن استقلالية القضاء
– مساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم
– التصدي للخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة والرامي لشيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها
– تقديم تصورات غايتها تحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة
ويؤكدون التزامهم بالنضال السلمي تحقيقا لهذه الغايات السامية التي لا يمكن من دونها بناء دولة ديموقراطية تكرّس قيم المواطنة والعدالة والمساواة
تونس في 18 جوان 2022
بيان إعلان تأسيس
قائمة الموقعات والموقعين
غازي الجريبي ـ قاض سابق
بشرى بلحاج حميدة ـ ناشطة سياسية ومدنية
سناء بن عاشور ـ جامعية، ناشطة مدنية
عفيف جعيدي ـ قاض
كمال الجندوبي ـ ناشط مدني
فوزي عبد الرحمان ـ ناشط سياسي
خديجة الشريف ـ ناشطة مدنية
ليليا الرباعي ـ ناشطة مدنية
درة محفوظ ـ ناشطة مدنية
وسيلة الكعبي ـ قاضية سابقة
سعيدة ڨراش ـ ناشطة مدنية
رامي الصالحي ـ ناشط مدني
عبد الرزاق مختار ـ جامعي
وحيد فرشيشي ـ جامعي
ماجدة مرابط ـ جامعية
فوزي معلاوي ـ محام
حاتم مراد ـ جامعي
منى كريم دريدي ـ جامعية
نائلة الزغلامي ـ ناشطة مدنية
منية بن جميع ـ جامعية
حفيظة شقير ـ ناشطة مدنية
سهير بلحسن ـ ناشطة مدنية
وليد العربي ، جامعي
جليلة بوزويتةـ جامعية
نوفل ناصفي ـ محام
مهدي العش ـ ناشط مدني