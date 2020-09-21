أقيم ظهر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 بمطار تونس قرطاج الدّولي حفل إستلام شحنة لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا، (27300 إختبار سريع)، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، منحتها وزارة الشّؤون الخارجيّة الكوريّة للحكومة التّونسيّة كهبة في إطار التّعاون بين البلدين
وحضر الحفل من الجانب الكوري، السّيد » سكوكو راي »، سفير جمهوريّة كوريا الجنوبية بتونس، ومن الجانب التّونسي، السّيد رياض الصّيد، المدير العامّ لأمريكا وآسيا بوزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، والأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عامّ الصّحة العسكريّة بوزارة الدّفاع الوطني
وقد عبّر السّيد المدير العام لأمريكا وآسيا عن شكره للحكومة الكوريّة للدّعم الذي تقدّمه للحكومة التّونسيّة، لاسيّما في المجال الصّحّي، وعن عراقة العلاقات التّاريخيّة المثمرة بين البلدين خاصّة في السّنوات الأخيرة
ومن جهته، أكّد السّفير على عزمه الرّاسخ على مزيد تعزيز التّعاون بين البلدين، لاسيّما في المجال الصّحّي، وأنّ هذه الهبة تأتي في سياق تعزيز قدرات السّلطات التّونسيّة على مقاومة وتطويق جائحة كورونا
كما كان حفل الإستلام فرصة تبادل خلالها الجانبان آفاق التّعاون في عديد المجالات لاسيّما في المجال الصّحي
شحنة لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا هبة كوريّة لتونس
أقيم ظهر اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 بمطار تونس قرطاج الدّولي حفل إستلام شحنة لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا، (27300 إختبار سريع)، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي، منحتها وزارة الشّؤون الخارجيّة الكوريّة للحكومة التّونسيّة كهبة في إطار التّعاون بين البلدين