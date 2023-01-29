شبكة مراقبون تؤكد أن هيئة بوعسكر للإنتخابات تتعمد حجب المعطيات حول عدد المقترعين

من خلال ملاحظتها لسير يوم الاقتراع، رصدت شبكة مراقبون تعمّد رؤساء مكاتب الاقتراع « متاع هيئة بوعسكر » حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين، وذلك في أغلب الدوائر الانتخابية
تعتبر مراقبون أن هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية. كما يؤثر هذا التضييق بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد
هذا وتؤكد مراقبون أنها ستواصل متابعة سير عملية الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر الانتخابية وفقا لمنهجيتها المعتادة
كما تطالب مراقبون مجلس هيئة الانتخابات بالحرص على التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بالشفافية من خلال تلافي هذا الاخلال ومد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد المقترعين
شبكة مراقبون