سُلْطِتْنا المجيدة تَرْمِي الخبَرْ وتِسْتَنّى رَدِّتْ الفِعْلْ؟

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم الثامن عشر- الخميس 21 ماي 2020
الوضاع الوبائي في تونس ليوم الخميس 21 ماي 2020
أهم اجراءات المرحلة 2 من الحجر الموجه: فتح المطاعم والمساجد واستئناف العمل والدروس
انتظمت صباح اليوم الخميس 21 ماي 2020 ندوة صحفيّة خصّصت لعرض إجراءات المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه والتدابير الخاصة بعطلة عيد الفطر المبارك بمشاركة كلّ من وزير الداخلية هشام المشيشي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم . وإعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى »أنّه لا ينبغي أن نغترّ بالنجاحات المحقّقة في مجال مكافحة فيروس كورونا وأنّ إمكانية الإنتكاسة مازالت قائمة وأنّه يتحتّم على الجميع الإلتزام بالإجراءات الحمائية كإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي »، كما إستعرضت جملة القرارات التي تمّ إتّخاذها على خلفيّة إجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا أمس الإربعاء 21 ماي 2020
إنطـــلاقا من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020
المرور إلى العمل بنسبة 75 % فيما يخصّ الوظيفة العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والبناء
إلغاء نظام التناوب بالنسبة للمهن والحرف/ تمكين المقاهي والمشارب وقاعات الشاي والمطاعم بمختلف أصنافها من تقديم وجبات محمول/ إستئناف نشاط المحاضن ورياض الأطفال بنسبة إستقبال 50 في المائة/ إستئناف الدروس بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا يوم 28 ماي 2020
إنطــلاقا من يوم 04 جوان 2020
فتح النزل والمقاهي والمطاعم السياحية بنسبة استقبال 50 في المائة – فتح المساجد ودور العبادة
إستئناف انشطة مراكز التكوين والمتاحف وأروقة الفنون والمواقع الأثري استئناف تدريب النخبة الرياضية المعنية بالمسابقات إستئناف دروس طلبة التعليم العالي 08 جوان 2020 استئناف النقل بين الجهات للطلبة ومهنيي التعليم العالي
إنطلاقا من 14 جوان 2020 – ما بعد الحجر الصحي
في المائة فتح المعارض والمؤتمرات واستئناف الكل الأنشطة الرياضية والتكوينية والترفيهي فتح دور السينما والمسارح بنسبة إستقبال 50
ومن جهته إعتبر وزير الداخلية هشام المشيشي أن النجاحات المحقّقة تبقى رهينة مواصلة المجهودات التي تقوم بها الدولة والمواطن على حدّ سواء، وأنّه سيتم تشديد المراقبة بالنسبة الى الفترة القادمة وحجر التنقل بين المدن في فترة العيد، مؤكّدا على أنّ كل شخص سيتنقل من ولاية الى أخرى سيتم ارجاعه ماعدا الوضعيات الصحيّة . كما أكّد وزير الشؤون الدينية احمد عظوم على أنّ الوزارة إتخذت كل التدابير إستعدادا لإعادة فتح دور العبادة والمساجد المقرّر ليوم 4 جوان وقامت بكلّ عمليات التعقيم والوقاية منذ شهر مارس، كما ذكّر وزير الشؤون الدينية أن إغلاق دور العبادة وتعليق الشعائر إتّخذ بقصد حفظ النفس وأنّ هذا القرار يستند إلى معايير علمية وشرعيّة دقيقة
تحويرات في اجراءات الحجر الصحي التقليص في المدة وتحميل مصاريف الاقامة على الوافدين
قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري اليوم الخميس إنه سيتم مستقبلا خفض فترة الحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين على تونس من الخارج من 14 يوما إلى أسبوع واحد فقط، على أن يتمّ تحميل نفقات الإقامة بالنزل طيلة فترة الحجر الصحي على كاهل الوافدين. وعن سبب تخفيض فترة الحجر الصحي الاجباري أوضحت السحيري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة قررت إخضاع جميع الوافدين من الخارج إلى تحليل مخبري « بي.سي.آر » حال وصولهم إلى التراب التونسي ينتهي بتحليل ثان في اليوم السابع وبينت أن إجراء هذين التحليلين المخبريين على الوافدين من الخارج سيمكنان من معرفة وضعيتهم الصحية بدقة، مضيفة انه سيتم في ظرف أسبوع إخلاء سبيل الوافدين الذين يتبين خلوهم من فيروس كورونا المستجد، فيما ستتم متابعة الوضعيات المشبوهة من قبل الأطباء. من جهة أخرى أكدت المتحدثة باسم الحكومة أنه سيتم في الفترة القادمة تحميل كامل نفقات الإقامة بالنزل المخصصة كمراكز للحجر الصحي الإجباري على كاهل الوافدين من الخارج الخاضعين للحجر وذلك نتيجة ارتفاع كلفتها ولم تكشف السحيري عن كلفة تلك النفقات، لكن رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي قال لـ(وات) إن الدولة تتحمل كلفة باهظة لإيواء القادمين من الخارج عبر رحلات إجلاء، كاشفا بأن كلفة الإقامة والإعاشة لكل فرد تبلغ ألف دينار طيلة 14 يوما من الحجر الصحي الاجباري وأشار إلى أنه منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل في 21 مارس الماضي تكفلت الدولة بإيواء نحو 14.500 شخص بمراكز الحجر الصحي، 80 بالمائة منهم تم إيواؤهم في نزل نظرا إلى توفرها على ظروف صحية ملائمة للحجر الإجباري وكشف في السياق ذاته أنه تم إلى حدود أمس الأربعاء إخلاء سبيل نحو 10.500 شخص أثبتت التحاليل المخبرية pcr خلوهم من فيروس كورونا المستجد، في حين يخضع حاليا نحو 4 آلاف شخص إلى الحجر الصحي الإجباري مع العلم أنه سيتم برمجة المزيد من رحلات الإجلاء في الأيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم 6 رحلات قادمة من مختلف دول العالم يوم الجمعة 22 ماي 2020، فيما سيصل عدد رحلات الإجلاء إلى 10 رحلات السبت المقبل، بحسب الرابحي.
رد فعل تونسية تعيش في الخليج على قرار تكفل العائدين بمصاريف اقامتهم مدة الحجر
مانيش بش نعقّب على قرار الحكومة التونسية بتكفل المقيمين العائدين الى أرض الوطن بمصاريف إقامتهم بنزل سيجبرون على الحجر فيه…. ببساطة لأنو قرار كنت متوقعتو مثل ما توقعت الكثير قبله، وإنما وبحيث بش نبطل التعليم ونولي عرّافة
ثمّ القرار مازال موش كامل، ماهو سلطتنا المجيدة ترمي الخبر وتسمع الجواب، كان سكتت الناس فبها، كان احتجوا يقولوا شبيكم مزروبين ومتآمرين، أحنا أعلننا على الآلية اما تفاصيلها مازالت ما تحددتش من قبيل انو ندفعو نسبة أو نختارو الفندق أو أو
وماللخر وعللّخر .. آش كان عليه ، ندفعوا، ياخي هذي أول مرة يحلبونا.. مش لازم نذكّر بالمعاليم الزايدة الي يدفعها التونسي المقيم بالخارج لما يجي لوتيل تونسي، حتى لو حجز من برة، ماهوش شعرو اصفر وعينيه زرق هو بش ياخذ تعريفة منخفضة
آش كان عليه، أما علاش مش من الأول هذا؟؟
وهنايا سامحوني بش نتحدث فقط على المقيمين في الخليج ، مع كامل محبتي واحترامي للمقيمين في كافة أصقاع الدنيا، ولكن فقط لانني أدعي شوية معرفة بضروف الاقامة هنا
عندنا 3 أشهر مللي بدا الحجر والاغلاق هنا وفي دول خليجية كثيرة ، وفي الثلاث أشهر الدولة التونسية نسقت طائرة اجلاء واحدة من قطر فيها 247 شخص ( رغم انو مطار الدوحة مفتوح والقطرية تخدم) ، في بلد فيها أكثر من 40 الف تونسي، عدد كبير منهم تعطلت أعماله أو أحيل الى البطالة أو صار بإمكانه الاشتغال عن بعد ، وحالات عديدة ومختلفة لا يسعني ذكرها الكل ..والأهم منها أنه لا يمكن المزايدة على حق أي مواطن في العودة لبلده
247 شخص على اكثر من 40 الف، خلال ثلاث شهور: فما ناس مش لاقية تاكل، ومنين تخلص الكرا، وكل يوم تاقف عند باب السفارة تستعطى معلومة، والوضع مشابه في السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين والامارات ، نقرا كل يوم في تعليقات الناس، شي يحمم القلب
هنايا مانيش نتكلم على نفسي، الحمد الله ثرية ثراءا فاحشا وأكثر فحشا من فحش من يعتقدون أن كل من يشتغل في الخارج هو إما عميل أو غاطس في الدعارة او غبّارة…و أمرّ
علاش مش من الأوّل؟؟؟ توة تحبوا اتدفعوهم
في ثلاثة شهور متاع الحجر الي عندوا تفتوفة تحتو خرجها، بش ياكل ويخلص كراه ويخبي حق تسكرة رحلة الاجلاء الي ينجم يهبط عليك خبرها بين ليلة وضحاها، وفي نهارين لازمك تلم شلاقاتك وملاقاتك وتروح. ملاّ احترام للمواطن، كاينو الانسان ماعندوش حياة هنايا وأمور ينظمها قبل ما يغادر.. هاك الرحلة اليتيمة متاع الاجلاء الي حكيتلكم عليها تمت يوم 21 افريل والمسافرين فيها علموا انهم على القائمة يوم 19افريل مساءا
كل ماسبق حديث فارغ
طز في الحكومات…. أهم ما وجعني في الحكاية الكل موقف التوانسة… ماريتش تحرك عام، احتجاج، توقيع عريضة مساندة حتى عن بعد، لمساندة التوانسة المقيمين في الخارج.. : ما عدا بعض الأصوات الفردية مشكورة
فماش عايلة تونسية مافيهاش مغترب؟؟ الأغلب هو الي يعاون على الماكلة والتعليم والبني ويستثمر بمختلف الطرق في بلادو … في وقت الزهو والطرب يحلبوه .. عيش تونسي استهلك تونسي اعمل سياحة تونسي اشري دار في تونس … وفي وقت الأزمة لم أجد اي موقف احتجاجي على اغلاق السلطات التونسية البيبان في وجوهنا.. لا بالعكس العديد ( وحتى ضمن العايلات نفسها) صار يرى المغترب مصدر عدوى فتاكة، ونسى انو المغترب هو خوه وبوه واختو وبنتو، ونسى أنو المغترب تونسي كيفك كيفو…ونسا انو الناس موش سلعة تزيد قيمتها وتنقص في سوق العرض والطلب
هذاك علاش نقول علاش مش من الاول قررتوا اتدفعوهم، ماهي الوتلة من اول الحجر مسكرة، والناس الي تحب تروح مازال عندها تفتوفة، وتوة بعد مافاض الصبر وتمرمدت الناس تقلها بش نحطك في اوتيل لم تطلبه … وكانو عليك ان تدفع جزية دخولك لدارك
الامضاء : روضة القادري
بين الجزائر وتونس تعاون طبي باشراف شخصي من الرئيسان
جرت اليوم الخميس 21 ماي 2020 مكالمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمّ خلالها تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تمّ التعرّض لجملة من المسائل أهمّها التنسيق بين البلدين في كلّ المجالات ومن المقترحات التي سيتمّ تجسيدها قريبا، إنشاء هيئة طبية جزائرية تونسية للتنسيق بين تجارب البلدين في المجال الطبي يشرف عليها الرئيسان شخصيا. وشدّد رئيس الدولة بهذه المناسبة على أن تبادل الخبرات التونسية والجزائرية أصبح مطلبا شعبيا. وقد أكّد الرئيس الجزائري من جهته على أنّ الوضع الصحي في الجزائر تحت السيطرة، مشيرا أنّه سيتمّ بمناسبة زيارته المرتقبة إلى تونس فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون بين البلدين.
اسبانيا : تسجيل أقل من حصيلة يومية من الوفايات منذ اندلاع الأزمة
سجلت إسبانيا حصيلة وفيات يومية بسبب كورونا، هي الأدنى منذ إعلان حالة الطوارئ بالبلاد منتصف مارس/ آذار الماضي. وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان الخميس، أن البلاد سجلت وفاة 48 حالة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وهي أدنى حصيلة يومية منذ 14 مارس وأضافت أن عدد حالات الوفاة بالفيروس ارتفع بذلك إلى 27 ألفا و940
وأكدت الوزارة، أن البلاد سجلت 344 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 233 ألفا و37. وكانت الحكومة قد أعلنت في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ بالبلاد لمكافحة فيروس كورونا، ومددتها لاحقا حتى 7 يونيو/ حزيران المقبل وفي 18 مايو/ أيار الحالي، دخلت إسبانيا مرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا وتتضمن العودة إلى الحياة الطبيعية 4 مراحل، حيث من المنتظر أن تكتمل كافة المراحل في أنحاء البلاد بنهاية شهر جويلية المقبل
بين الاستعداد لإعلان الانتصار في الصين و تواصل تحميل المسؤولية لها في أمريكا
في الوقت تستعد فيه الصين لإعلان « انتصارها » على الوباء، وفيما تواصل أوروبا رفع إجراءات الحجر الصحي تدريجيا. بلغ عدد الإصابات في العالم 5 ملايين وستة آلاف و730 إصابة بينها 328 ألفا و47 وفاة، حسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية أعدته استنادا إلى مصادر رسمية، حتى الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش الخميس. وتم تسجيل هذه الأرقام خصوصا في أوروبا (مليون و954 ألفا و519 إصابة، بينها 169 ألفا و880 وفاة)، القارة الأكثر تضررا. علما أن عدد الحالات التي تم تسجيلها لا يمثل العدد الحقيقي، لأن العديد من الدول لا تجري فحوصا سوى للحالات الخطيرة
وفي السياق، ذكرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء بأن احتواء الوباء ما زال بعيدا بعد تسجيل 106 آلاف إصابة في العالم خلال 24 ساعة، في رقم قياسي. رغم ذلك، تواصل عدة دول في أوروبا تخفيف إجراءات العزل تدريجيا، ومن المتوقع فتح كل شواطئ كورسيكا تقريبا اليوم، فيما تعيد قبرص فتح المدارس والمقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة. وفي إسبانيا حيث سجلت وفاة نحو 28 ألف شخص، أعادت برشلونة فتح شواطئها وحدائقها. لكن الحكومة مددت حالة الإنذار حتى السادس من يونيو/حزيران، وفرضت وضع الكمامات الواقية بدءا من سن 6 سنوات في كل الأماكن العامة التي يصعب فيها الإبقاء على مسافات، بما في ذلك في الشوارع.
أما في المستوى الآقتصادي ، لا تزال تداعيات وباء كوفيد-19 تتسع، إذ أفادت تقديرات أولية لمؤشر « مديري المشتريات المركب » أصدرها مكتب « ماركيت » الخميس أن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو واصل الانكماش في ماي، ولكن بوتيرة أبطأ من أفريل. وسجل المؤشر الشهري 30,5 نقطة مقابل 13,6 نقطة في أفريل، وهو انكماش غير مسبوق في النشاط سجله ماركيت على الإطلاق. وفي قطاع النقل الجوي المنكوب، أعلنت شركة « إيزيجت » البريطانية استئناف بعض رحلاتها اعتبارا من 15 جوان، وخصوصا الرحلات « الداخلية في المملكة المتحدة وفرنسا » مع إجراءات صحية على متن الطائرات. من جهتها، أكدت شركة الطيران الألمانية « لوفتهانزا » الخميس أنها قريبة من الحصول على خطة إنقاذ من الحكومة بقيمة تسعة مليارات يورو تمنح الدولة حصة كبيرة في المجموعة المهددة بسبب انهيار حركة النقل الجوي
وفي الجانب الآخر من العالم، فتحت الحانات أبوابها الخميس في نيوزيلندا بعد المدارس والمحلات التجارية. أما في طوكيو، فقد كشفت أرقام نشرت الخميس أن اليابان سجلت في أبريل/نيسان أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009
في الصين، مهد الوباء الذي ظهر في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان، يفترض أن يجتمع نواب الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم ثلاثة 3 آلاف اعتبارا من الجمعة في اللقاء السنوي للحزب الشيوعي الصيني الذي يقوده الرئيس شي جينبينغ. وسيشكل ذلك فرصة للاحتفال بانتهاء الوباء وإن كانت البلاد تخشى موجة ثانية بعد تزايد الإصابات في بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة
أما في الولايات المتحدة حيث يتواصل انتشار الوباء، فقد اتهم الرئيس دونالد ترامب بكين الأربعاء بأنها مسؤولة عن « عملية قتل جماعية عالمية » بسبب « عدم كفاءتها ». ويصر الرئيس الأمريكي الذي يواجه انتقادات حادة لإدارته الأزمة الصحية، على إعادة الحياة الى طبيعتها. وقد دعا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اجتماع بحضور القادة في كمب دايفيد
الوضع الوبائي في أمريكا اللاتنية : معاناة الشعوب
بالاعتماد على تقارير وكالة رويترز وقناة فرنسا 24 تشهد البرازيل تسارعا في انتشار الوباء بحصيلة يوميا ارتفعت إلى 1179 وفاة. لكن الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو يواصل التقليل من خطورة فيروس كورونا المستجد وانتقاد إجراءات العزل. ويخشى المصور الفوتوغرافي الفرنسي البرازيلي سيباستياو سالغادو (76 عاما) الذي أمضى حياته في تصوير ظروف معيشة الأكثر فقرا وبيئتهم الهشة، أن تتعرض شعوب السكان الأصليين في الأمازون « لإبادة » بسبب نقص العناية بهم في البرازيل في عهد بولسونارو. وقد أطلق حملة من أجل شعوب الأمازون جمعت 261 ألف توقيع. وقال لفرانس برس « نواجه خطر كارثة هائلة فعليا » مع « القضاء على إتنية وثقافتها ». وبضغط من رئيس الدولة البرازيلي، أوصت وزارة الصحة الأربعاء باستخدام الكلوروكين ودواء الهيدروكسي كلوروكين لمرضى كوفيد-19 الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة
وفي انتظار اكتشاف لقاح أو ايجاد دواء، يثير استخدام هذا العقار جدلا لأن تأثيره على الفيروس لم يثبت حتى اليوم. والوضع صعب أيضا في البيرو، ثاني بلد متضرر بالفيروس بعد البرازيل في أميركا اللاتينية. وقد تجاوز عدد الإصابات فيها الأربعاء المئة ألف والوفيات ثلاثة آلاف
أما في تشيلي، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من خمسين ألفا، بينما سارت مظاهرة جديدة في أحد الأحياء الشعبية للمطالبة بمساعدات غذائية للتشيليين الأكثر فقرا الذي يعانون من توقف النشاط الاقتصادي
وتواجه الإكوادور التي تعد أيضا من الدول الأكثر تضررا بالوباء في أمريكا اللاتينية وخصوصا في مدينة غواياكيل الساحلية التي بدأت الأربعاء تخفيف إجراءات العزل، مشكلة ثانية هي أن ثلثي السجناء في أحد سجون وسط البلاد مصابون بكوفيد-19.
وفي بوليفيا، تم توقيف وزير الصحة مارسيلو نافاخاس الذي يشتبه بتورطه في قضية فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كوفيد-19، ثم أقالته الرئيسة جانين أنييز. وقد سجلت في هذا البلد الذي فرض إجراءات عزل منذ 17 مارس، حوالى 4500 إصابة و190 وفاة، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة
تونس –أريانة سهرة الخميس 21 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي