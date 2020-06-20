سيُهْزَمُ أردوغان كما هُزِمَ هتلر

آخر الدروس للخونة
انشطر حلف شمال الأطلسي وصار الفرز واضحا بين عتاة العدوانية التي تقودها أمريكا وتتذيلها تركيا وبين الكتلة الأوروبية الرافضة لتفجير المنطقة…ستكون هناك تحولات كبرى ستعصف بالوضع وتؤسس لتوازنات جديدة. لذا، ستكون اهتماماتنا منصبة على قراءة وتحديث وتشبيك السيناريوهات ولن نتمكن من مواصلة دروس رفع الأمية السياسية على خونة ليبيا ومن والاهم. هذا هو الدرس الذي سنختم به دورتنا الحالية
لا تستظلوا ألا بالله والوطن
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت حكومة « فيشي » برئاسة الجنرال پيتان معترف بها دوليا وشرعية ومؤمنة ومتدينة ومنافقة وخائنة … وضعت البلاد تحت الحماية النازية ورحبت باحتلال فرنسا من جحافل هتلر الذي كان نجمه ساطعا … كانت المقاومة ضعيفة وكان الخونة يملؤون الساحات ويلهجون بحمد المحتل وعملائه
مرت أربع سنوات وسقط هتلر تحت ضربات الجيش الأحمر العظيم ودخل الجنرال دي غول باريس المحررة (الشعب الفرنسي الذي أبدع الحريات والديمقراطية لا يستحي من « العسكيريتاريا ») واعلن سقوط حكومة الخونة واحالتهم للمحاكمة وللإعدامات الميدانية
الخلاصة
1/الخيانة هي نتيجة الجهل والامية واستنقاص الذات وفقدان المناعة السيادية**
2/كل تشابه في الصورتين من محض المسارات التاريخية**
3/اردوغان ارسل 300 الف ارهابي الى سوريا العظيمة ووعد غلمانه وخصيانه ان يصلي العيد (سنة 2012) في الجامع الاموي بدمشق … وكذب. لذا واصلوا تصديقه **
4/في 2011 كانت تونس ملاذا لكل الليبيين دون تمييز وكان هذا خطأ… بعد الانهيار القادم والفقر وسرقة مقدرات الليبيين، قد لا نقبل بالجميع
أخيرا … الحمد لله على السيادة
رافع طبيب