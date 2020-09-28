سيماء المزوغي تذكر قيس سعيد ببقية الأحكام الشرعية الدموية

نشرت الإعلامية المتميزة سيماء المزوغي التدوينة التالية على صفحتها بالفايسبوك تعليقا على استشهاد قيس سعيد . اليوم في مجلس الأمن القومي ، بآية قرآنية لتثبيت حكم الإعدام
حبيت نذكرك سيدي الرئيس ببقية حدود الشريعة.. ماك صرفت صرفت .. وما تنساش الحدود تعملهم في الساحات العامة بعد صلاة الجمعة
عندك حد الزنا وهو الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن
وعندك حد الحرابة، ( الي يعمل براكاج بالعربي ) هو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض
وعندك حد السرقة: قطع اليد
والله ، وعندك حد شرب الخمر: وهو أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين
وعندك حد الردة، مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ
وعندك حد المثليين القتل أو الرمي من أعلى مكان
ونسيت الحدود الاخرى توا تلقاوهم في كتب الشريعة
سيماء المزوغي