سيماء المزوغي تذكر قيس سعيد ببقية الأحكام الشرعية الدموية

28/09/2020 |

نشرت الإعلامية المتميزة سيماء المزوغي التدوينة التالية على صفحتها بالفايسبوك تعليقا على استشهاد قيس سعيد . اليوم في مجلس الأمن القومي ، بآية قرآنية لتثبيت حكم الإعدام

حبيت نذكرك سيدي الرئيس ببقية حدود الشريعة.. ماك صرفت صرفت .. وما تنساش الحدود تعملهم في الساحات العامة بعد صلاة الجمعة
عندك حد الزنا وهو الرجم حتى الموت للمُحصن، ومائة جلدة لغير المحصن
وعندك حد الحرابة، ( الي يعمل براكاج بالعربي ) هو إما القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض
وعندك حد السرقة: قطع اليد
والله ، وعندك حد شرب الخمر: وهو أربعون جلدة وقد يصل إلى ثمانين
وعندك حد الردة، مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوهُ بِعَذَابِ اللَّهِ
وعندك حد المثليين القتل أو الرمي من أعلى مكان 
ونسيت الحدود الاخرى توا تلقاوهم في كتب الشريعة

سيماء المزوغي