سيدي مخلوف: ارتفاع عدد الوفيات في حادثة التسمّم الى 5 و الاصابات الى 45.

استقبل صباح اليوم المستشفى المحلي بسيدي مخلوف 4حالات إصابة جديدة بحالة تسمم حادة لأشخاص شربوا مادة كحولية محلية الصنع بها مواد غير صالحة وأخرى سامة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة نتيجة شرب هذه المادة إلى 45 حالة اغلبهم من منطقة القصبة، علما وأن أكبرهم سنا هو من مواليد العام 1965
هذا وارتفع عدد حالات الوفاة نتيجة شرب المادة الكحولية السامة إلى 5 حالات وفاة اثنتان بالمستشفى الجامعي بمدنين وواحدة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، واثنتان بتونس العاصمة ، من جملة 5 حالات تم نقلها من المستشفى الجامعي بمدنين إلى مستشفيات العاصمة
وعلى صعيد متصل قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بمدنين فتحي البكوش في تصريح للزميلة عفاف الودرني أنه تم القبض على المتهم الرئيسي في الحادثه وهو أصيل منطقة القصبة من معتمدية سيدي مخلوف، وصاحب سوابق عدلية، ولم يمض على مغادرته السجن بضعة أشهر، موضحا أن القبض على هذا المتهم تم على إثر إجراء التحريات مع المصابين في هذه الحادثة
وأضاف البكوش أنه تم أيضا القبض على الوسيط الذي تولى عملية النقل إلى الجهة، مشيرا الى ان الابحاث ما زالت جارية للتعرف على كل من سيكشفه البحث
الى ذلك يشار الى انه تم امس فتح بحث تحقيقي في حالتي الوفاة اللتين جدتا صباح امس، كل حالة وفاة بصفة منفردة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين، كما تم فتح قضيتين، الأولى تهم القتل العمد على معنى الفصول 201و 202 من المجلة الجزائية، والثانية لمحاولة القتل بمعنى الفصول 59 و201 و202 من المجلة الجزائية وفق ما اكده ذات المصدر
كما تم اصدار انابة عدليه لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين لاتمام الابحاث واجراء التساخير اللازمة سواء منها الطبيه او الفنية