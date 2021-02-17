سيدي بوزيد : وحدات الحرس الوطني تقبض علي 4 إرهابيين من أبناء راشد الغنوشي

في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني بمختلف بكل ولايات الجمهورية لظاهرة الإرهاب والقبض على العناصر الارهابية، تمكنت يوم 16 فيفري 2021 فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد ومصلحة التوقي من الارهاب بسيدي بوزيد والادارة الفرعية للتوقي من الارهاب والادارة الفرعية للعمليات الفنية والوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للحرس الوطني بالعوينة من إلقاء القبض على 04 عناصر تكفيرية ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، مفتش عنهم لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل « الانضمام الى تنظيم ارهابي » وصادر في شأن كل فرد منهم حكما بالسجن لمدة سنة
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم