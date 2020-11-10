أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إلقاء القبض على 51 عنصر سلفي مصنف بالخزائن مفتش عنهم في قضايا مختلفة لدى وحدات أمنية و قضائية، و الكشف على 6 عناصر ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، تحمل الفكر المتطرف الغير مكشوفة أمنيا
و تم تحديد أماكن العناصر المفتش عنها و الحصول على الأذون القضائية للانطلاق في عمليات المداهمة من قبل فريق مشترك بين إدارة الاستعلامات و الأبحاث بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب و إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد، وفق ذات المصدر
و تم إحاطة النيابة العمومية بجميع الحيثيات و التي أذنت بالقيام بالمهمة الموكولة على امتداد 3 أيام
سيدي بوزيد : فرقة مقاومة الإرهاب تحاصر 6 عناصر تكفيرية من أبناء راشد الغنوشي
10/11/2020 |
أكد الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إلقاء القبض على 51 عنصر سلفي مصنف بالخزائن مفتش عنهم في قضايا مختلفة لدى وحدات أمنية و قضائية، و الكشف على 6 عناصر ، من أبناء راشد الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، تحمل الفكر المتطرف الغير مكشوفة أمنيا