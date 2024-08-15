سيدي بوزيد : بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط سليمان الرويسي

بسبب تدوينات انتقد فيها الرئيس قيس سعيّد، تم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الناشط المدني سليمان الرويسي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، وفقًا لأحكام المرسوم 54. كما تقرر عقد جلسة تحقيق إضافية يوم الأربعاء المقبل لاستكمال الإجراءات
تم منذ قليل ايقاف والدي » سليمان الرويسي » المتقاعد من سلك التعليم و ذلك اثر زيارة قام بها رئيس الجمهورية لولاية سيدي بوزيد يوم امس ضمن الحملة الانتخابية التي اعلن عنها هذا الاخير منذ مدة و التي ترتكز اساساً على الوعود بالقمع والاستبداد
ربي يقدر الخير
قال نضال الرويسي في تدوينة له ظهر اليوم ” بعد مثوله اليوم على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ، تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق والدي
*سليمان الرويسي* و ذلك على معنى المرسوم 54
كما تَقرّر تعيين جلسة اخرى يوم الاربعاء القادم لاستكمال التحقيق