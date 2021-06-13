الإخواني بوكرش نورالدين البحيري يهُبّ لنصرة نبيل القروي

إثر نشرالخبر أسفله ، نشرالإخواني بوكرش نورالدين البحيري التدوية أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
********
اكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورئيس وحدة الاتصال والاعلام بها، محسن الدالي في تصريح لموزاييك انه تم مساء اليوم الاحد نقل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من سجن ايقافه الى احد مستشفيات الضاحية الشمالية للعاصمة وذلك بغاية الخضوع لجملة من الفحوصات الطبية
واكد الدالي أن الطبيب المشرف على تشخيص الحالة الصحية للقروي هو الذي سيقرر اما ابقاؤه تحت المراقبة بالمستشفى او اعادته الى سجن ايقافه بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية بملفه القضائي
*******