هبة أمريكية ب 24 سيّارة لمقاومة الإرهاب بتونس

تولّى، اليوم الجمعة 04 جوان 2021، رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة السّيّد « هشام مشيشي » وبحضور سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس السّيد « دونالد بلوم » الإشراف بمقرّ الإدارة العامّة للحرس الوطني على حفل تسليم هبة أمريكيّة لفائدة وزارة الدّاخليّة، تتمثّل في 24 سيّارة وذلك دعما لجهود تونس في مجابهة الإرهاب
وقد ألقى بهذه المناسبة كلمة، أعرب فيها عن شكره للجانب الأمريكي لما يوليه من اهتمام للعلاقات الثّنائيّة وخاصّة منها ذات الصّلة باختصاصات وزارة الدّاخليّة، والتي ما فتئت تتعزّز وتتدعّم مع إمضاء مذكّرة التّفاهم حول استراتيجيّة المساعدة الأمنيّة المشتركة بين وزارة الدّاخليّة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة خلال شهر أفريل 2021، مؤكّدا أنّ هذه الهبة تهدف لمزيد بناء وتطوير قدرات وحدات وزارة الدّاخليّة العاملة في مجال التّحقيق في الجرائم الإرهابيّة المتعهّد بها من طرف وحدات الأمن والحرس الوطنيّين
كما جدّد السّيد رئيس الحكومة المكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر المنخرطة فيه مع المحافظة على المعادلة بين متطلّبات الأمن القومي التّونسي واحترام مقوّمات حقوق الإنسان
ومن جهته أكّد سعادة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة أنّ هذه الهبة تندرج في إطار برنامج تحسين قدرات وزارة الدّاخليّة، إلى جانب هياكل أخرى، في التّعامل مع القضايا الإرهابيّة، معربا عن تطلّعه لمواصلة تنفيذ برامج العمل المشتركة لدعم قدرات الجانب التّونسي في مكافحة الإرهاب