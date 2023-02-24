نبيل عمّار يحاول إصلاح ما أفسده قيس سعيد مع الأفارقة

بعد التصرحات العنصرية التي تفوّه بها قيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، استقبل السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مجموعه السفراء الأفارقة الذين تقدموا له بأحرّ التهاني على الثقة التي منحه إياها سيادة رئيس الجمهورية
ومثل هذا اللقاء مناسبة أبرز فيها السيّد الوزير حرص تونس على مزيد توثيق علاقات التعاون والأخوّة مع بلدان القارة الإفريقيّة والاتحاد الافريقي
وفي تطرّقه إلى مسألة الهجرة، أكد السيد نبيل عمّار على أهميّة الهجرة النظامية باعتبارها رافدا من روافد التنمية والثراء والتنوع مبرزا استعداد بلادنا مواصلة وتشجيع التنقّل الشرعي للأشخاص داخل الفضاء الافريقي وفي بقية دول العالم، ومعتبرا في المقابل أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تهدّد أمن وسلامة تونس وغيرها من الدول لا سيما الافريقية منها.
وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم داعيا إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة
من جانبهم، أشاد السفراء الأفارقة بمكانة تونس التاريخية المتميزة بين الدول الافريقية، مؤكدين حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية. كما استبشروا بتعزيز قنوات التواصل والحوار وثمنوا هذا اللقاء الذي من شأنه أن يبعث رسالة طمأنة إلى كافة جالياتهم المقيمة والمتواجدة في تونس