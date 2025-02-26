محاكمة التآمر المزعومة تتمّ في السرية لكي لا ينكشف حجم كذب السلطة و تلفيقها

قرار وزارة العدل اليوم بإجراء محاكمة التآمر المزعومة عن بعد اهانة لكل من يتحمل المسؤولية الامنية في الدولة للاسف، لأنه إذا الأجهزة الامنية متاعنا ما تنجمش تأمن جلسة محكمة كيفاش باش تأمن بلاد!!!! اني نعرف انو هذا موش صحيح و اجهزتنا الامنية قادرة تامن ثلاثين جلسة في نفس الوقت. يقول القائل مالا علاش؟ لأن النظام الي فرض على التوانسة لمدة عام و نصف عدم التداول في القضية باش يتكشف و الامور باش تتعرى و التوانسة و العالم باش يكتشفوا حجم الكذب و التلفيق الي موجود في القضية و باش يكتشفوا انو النظام هذا فقط احتجز ناس باش الشعب يولي يعيش في الرعب و الخوف الي عايش فيه اليوم و انو لا فمة مؤامرة و لاهم يحزنون
انتوما مواصلين في غيكم و احنا مواصلين في كشفكم امام الرأي العام و دائما ينتصر الحق
نورالدين بن تيشة
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عن بعد …في الدقيق لحرش
جبناء … حاشمين مالفضيحة
موش قلتوا الشعب لازموا يسمع حجم الخيانات؟؟؟ ايه شبيكم تراجعتوا وخفتوا ؟؟؟
الشعب التونسي من حقوا باش يعرف
دليلة بن مبارك مصدق