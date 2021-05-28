ما بعد لقاء سعيّد والمشيشي بحضور البرتاجي.. تحريك مياه راكدة.. وتأبيد أزمة قائمة

بعد طول انتظار، كان لزاما على مكونات السلطة التنفيذية أن تلتقي ولو بالقوة كما يقال وعلى هامش نشاط عادي تمثل في إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 26 ماي الجاري بقصر قرطاج على موكب إسناد الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية لثلة من الإطارات العسكرية والأمنية الذين شاركوا في مهمة عملياتية قبل أيام بمرتفعات جبال القصرين، وطبيعي أن يحضر بالمناسبة ـ بالقوة ـ كل من رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي
وقد استغل رئيس الجمهورية على ما يبدو المناسبة للتطبيع مع رئيس الحكومة الذي اصطفاه ذات يوم قبل جفاء الود بينهما وهو جفاء طال أكثر من اللزوم وأصبح يثير العديد من نقاط الاستفهام بما أنهما لم يجتمعا في «لقاء عمل» في قصر قرطاج بالذات منذ زهاء أربعة اشهر ونيف وهو أمر غير مستساغ وغير مقبول بمنطق تسيير الدولة واحترام مؤسساتها
المهم، التقى الرجلان بحضور شاهد «شاف» – رأى – كل شيء وهو وزير الدفاع، وهو أمر جعل بعض القراءات الوجيهة أيضا ترجّح تعامل ساكن قرطاج مع ساكن القصبة بصفته وزيرا للداخلية أكثر منه رئيسا للحكومة وهذه في تقديرنا الرسالة الأولى لقيس سعيد الموجّهة لهشام المشيشي ومن ورائه «الوسادة» السياسية بقيادة النهضة
وطبيعي في هذا السياق أن تكون الرسالة الثانية القوية لهذا التنظيم وتحديدا لرئيسه، رئيس مجلس نواب الشعب وهنا تتضح للقاصي والداني أن «العركة» في نهاية المطاف هي بين قيس سعيد وراشد الغنوشي حيث عاد الحديث عن الدبلوماسية الموازية وعن الرئيس الواحد الوحيد الأوحد للبلاد رغم أن عتاب رئيس الجمهورية يمكن أن ينسحب ايضا على رئيس الحكومة الذي عاد من توّه من زيارة خارجية الى ليبيا وأخرى الى البرتغال كما حزم حقيبته لزيارة قطر في قادم الايام دون تشاور وتنسيق علني وصور تذكارية كما جرت على ذلك العادة على مرّ العقود في دولة الاستقلال وحتى في الديمقراطيات العريقة والناشئة في العالم ولم يستسغ رئيس الجمهورية إعلان النهضة مواصلة رئيسها «غزواته» الخارجية تحت يافطة الدبلوماسية الحزبية والتبشير بلقاء قادة دول شقيقة وصديقة بعد فترة جسّ نبض وجيزة عقب الزيارة الأخيرة المثيرة للجدل الى الدوحة
أما الرسالة الثالثة فهي لم تخرج عن هذه الدائرة بما أن عتاب رئيس الجمهورية وغضبه هو في علاقة بأداء المؤسسة التشريعية التي هي في قبضة أغلبية تقودها النهضة وتحديدا في قبضة تسييرية حديدية من رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونتيجة لذلك تحول البرلمان الى «وكر» للمارقين والهاربين من العدالة والمعتصمين بالحصانة والمروّجين لمغالطات بخصوص حقيقة وحجم طلبات رفع الحصانة لعدد غير معلوم من النواب
وقد كان رئيس الجمهورية واضحا وصارما ودقيقا في نشر الغسيل – في انتظار أن يثبت العكس – في الاشارة إلى وجود 25 شكاية ذهبت من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا ولم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب ولم يتم عرضها على الجلسة العامة
وعاد ساكن قرطاج الى التاريخ وكأنه بصدد تقديم درسه في القانون الدستوري حين استحضر حكاية نائب رُفعت عنه الحصانة اثر ارتكاب حادث مرور بجهة طبرقة عام 1959فضلا عن وجود سوابق في رفع الحصانة عديد المرات قبل 2011 في وقت توجد فيه «حالات تلبس اليوم في البرلمان وهناك نواب في حالة فرار» وخلص الى أنه «لم يتم تطبيق القانون في البرلمان على النواب» مستهجنا وجود عدد من القضايا المتعلقة بالتحيّل وتهريب المخدرات محذرا من «الحصانة السياسية» التي يُفهم بوضوح انها سلاح النهضة في تطويع حلفائها وكسب تأييدهم والاستقواء بهم في «العركة» مع قرطاج وحتى مع المنظمة الشغيلة أو غيرها
وجاءت الرسالة الرابعة في تقديرنا الى القضاء بشقيه المدني والعسكري وهنا دعا رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الامن القومي النيابة العسكرية التي سبق وأن أصدرت برقية تفتيش في حق النائب راشد الخياري دون إنجاز، إلى القيام بدورها والحال أنها «كانت قادرة على الإنجاز في ظرف قياسي» وهذا الكلام يمكن تصنيفه في خانة «الأمر الرئاسي» المطلوب احترامه. كما يتوجب على مرفق القضاء أن يكون أكثر حزما في المستقبل – القريب- في التعامل مع ملف النواب المطلوبين للعدالة
هذا الزخم وهذه الحماسة في طرح المسائل المتعلقة بالخروج عن القانون وبالفساد وبحياد البرلمان عن دوره يستسيغها الشارع التونسي رغم ما فيها من «تفاصيل» و«نشر غسيل» لا يتناسب مع المقام، لذلك يمكن القول أن اللقاء برمته رسالة خامسة الى الشعب التونسي فيها تذكير بطهورية ساكن قرطاج ونظافة يديه وحرصه على الارتقاء والانتقال من دولة القانون الى مجتمع القانون وفاء لشعار : الشعب يريد»
وعليه كانت الرسالة السادسة للطمأنة وتوضيح ما يستوجب التوضيح بخصوص «الانقلاب» و«الرسالة المسرّبة» حيث استهزأ رئيس الجمهورية ممن أسرف في تضخيم الموضوع والايهام بوجود جريمة والحال أنها رسالة وصلت للقصر وبالتالي فهي لا تعود للقصر وهو ليس مسؤولا عنها وخصوصا عن محتواها المتعلق بـ«الانقلاب الدستوري» وتفعيل الفصل 80 من الدستور، وهنا قال قيس سعيد أن البلاد تعيش بالفعل تحت طائلة هذا الفصل وأنه حين يدعو إلى تطبيق القانون لا يعني ذلك أنه يدعو إلى الانقلاب والخروج عن الشرعية «فالانقلاب يتم على الشرعية» على حد تعبيره
نحن اذن في اطار الشرعية، نحرك المياه الراكدة، نرسم مربع تحرك السلطة التنفيذية ونجرؤ على مطالبة السلطة التشريعية لا فقط بالتحرك في مربعها وإنما القيام بدورها الأصلي، ونحفز النيابة العمومية المدنية والعسكرية للقيام بدورها ايضا ونتعهد بمتابعة كل شيء وفق القانون وبالقانون وهذا في تقديرنا الخلل في المقاربة برمتها لأن المسائل التي أثارها رئيس الجمهورية فيها حقيقة ما يمكن حسمه بالقانون لكن الكثير منه مرتبط بالسياسة والاخلاق ولا نرى سبيلا لتفعيل مخرجات لقاء قرطاج بين قيس سعيد وهشام المشيشي بحضور ابراهيم البرتاجي الا بتوفر ارادة سياسية حقيقية لدى أكثر من طرف ومسؤول عن الأزمة العميقة الدائمة ببلادنا
إن غياب هذه الارادة السياسية هو الذي يدفعنا الى التعبير عن الخشية من تأبيد الأزمة التي ستسمح لأطرافها بالبقاء في مواقعهم والحفاظ على غنائمهم في الوقت الذي لم يعد للتونسيين ما يُضحّون به أو يقدمونه أو يخسرونه في النهاية وهذه هي الرسالة البسيطة التي لم يتلقفها بعد أركان منظومة الحكم
بقلم: مراد علالة